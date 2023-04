Il gruppo Poste Italiane punta a raggiungere le 25mila assunzioni entro l’anno prossimo. L’azienda sta portando avanti un importante piano industriale che prevede il ricambio generazionale dell’organico e l’inserimento di nuove risorse per garantire il turnover del personale.

Maxi assunzione in Poste Italiane, si cercano 25mila persone

Sono ben 25.000 i posti di lavoro Poste Italiane da coprire entro il 2024. Il piano 2024 Sustain & Innovate prevede il rinnovamento del 25% della forza lavoro, dunque il ricambio generazionale che permetta anche di introdurre nuove professionalità in azienda.

Le nuove assunzioni in Poste Italiane riguarderanno diversi profili. Il programma assunzionale punterà al reclutamento di nuove figure per potenziare la rete degli uffici postali, tramite l’assunzione di consulenti finanziari, e all’inserimento di addetti per i settori recapito e smistamento, tra cui portalettere, e per le aree finance, assicurazioni e energia.

Tra le figure di maggior interesse per il Gruppo ci sono proprio i consulenti finanziari che, da qui al 2024, passeranno dagli attuali 8 mila a 10 mila, con un incremento di 2 mila unità. Per assumere queste figure Poste seguirà due canali: selezione di risorse estere e valorizzazione di risorse interne tramite appositi percorsi. Grazie ai nuovi inserimenti si potrà quindi raggiungere il rinnovo del 25% dei lavoratori previsto da piano.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Poste Italiane e alle offerte di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte al momento e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.

