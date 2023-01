A Palermo la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro – super boss di cosa nostra latitante da 30 anni – è stata accolta tra gli applausi per le forze dell’Ordine. L’annuncio – per quella che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nella lotta alla mafia – è stato salutato con gioia in tutto Italia. In provincia di Napoli a Casoria, l’arresto è persino diventato oggetto di una performance artistica.

Nel video, si vede Antonio Manfredi – direttore del locale museo d’arte contemporanea – cancellare letteralmente il volto di Matteo Messina Denaro. L’opera si intitola: “May be They could live here”. Forse loro potrebbero vivere qui.