Sarà trasmesso stasera, 31 dicembre, il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parlerà dal suo ufficio del Palazzo del Quirinale.

Quello di oggi sarà infatti l’ultimo discorso di fine anno di Mattarella. A fine gennaio il mandato del Presidente della Repubblica scade e, dopo 7 anni, al Quirinale vedremo salire il suo successore.

A che ora andrà in onda

Il discorso di fine anno andrà in onda alle ore 20:30. Dopo qualche minuto, il testo integrale sarà disponibile sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica italiana quirinale.it. Il discorso di fine anno andrà in onda in contemporanea su diversi canali:

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Canale 5

Rete 4

Le parole del Presidente della Repubblica verteranno sulla pandemia Coronavirus, sulla necessità di arginare i contagi, sui vaccini, ma anche sui profondi cambiamenti sociali, politici, economici e culturali che abbiamo visto in questo 2021 in Italia.

Dove si può seguire

Per chi non riuscirà a seguirlo in diretta tv, il messaggio del Presidente della Repubblica sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e su Mediaset Infinity, servizi fruibili sia tramite l’app su smartphone, tablet e Smart TV, sia tramite computer. Basta accedere ai siti raiplay.it o mediasetplay.mediaset.it. Per cercarlo è sufficiente digitare nella lente di ricerca “Discorso di fine anno Mattarella”.