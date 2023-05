Il Capo dello Stato è arrivato a Napoli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà all’inaugurazione della sede della Scuola superiore di Magistratura.

Mattarella a Napoli per l’inaugurazione della scuola superiore della magistratura

Giunto in treno, Mattarella è stato accolto a Castel Capuano dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dal sindaco Gaetano Manfredi, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dal questore di Napoli, Alessandro Giuliano. Ad accompagnare Mattarella, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.

L’ultima trasferta del Presidente in Campania risale a poco più di un mese fa: era il 21 marzo quando il Capo dello Stato si recò a Casal di Principe per commemorare la figura di don Diana, il sacerdote che per le sue denunce contro il clan dei Casalesi venne massacrato in chiesa.

In occasione della visita del Presidente Mattarella, il Comune di Napoli ha attivato un dispositivo speciale di traffico che limita molto la circolazione del centro cittadino, in particolare modo dell’area circostante l’antico maniero. Molte strade sono state chiuse al traffico e resteranno off limits fino al termine della cerimonia e alla partenza del Presidente della Repubblica.