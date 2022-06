Doveva essere una giornata di festa invece il matrimonio di una giovane coppia si è trasformato in un incubo. Erika e Alessio, per le loro nozze, avevano scelto una location molto nota a Latina.

Matrimonio da incubo a Latina

Poco dopo la cena tutti gli invitati, amici e parenti, hanno iniziato ad accusato dolori addominali. “Nel giro di un attimo ci siamo trovati catapultati in un film dell’orrore: c’erano persone che vomitavano in bagno, in giardino, il nonno di Alessio steso per terra con gli infermieri del 118 che cercavano di rianimarlo, mio padre diabetico portato via in ambulanza. Se non era per i soccorsi, oltre al matrimonio quella sera avremmo celebrato anche un’altra funzione”, ha raccontato la sposa.

Secondo l’Asl incaricata delle indagini, a scatenare l’intossicazione potrebbero essere state le pietanze a base di pesce servite durante la cena.