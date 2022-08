Le Vele di Scampia come set fotografico per il giorno più bello della loro vita. E’ la scelta di una coppia franco-napoletana – lei originaria di Napoli, lui francese – che ha celebrato le proprie nozze all’ombra del Vesuvio. I due hanno scelto poi di scattare alcune delle foto destinate a far parte dell’album del matrimonio in uno dei luoghi più discussi della periferia partenopea, teatro un tempo di spaccio di droga e summit di camorra.

Matrimonio alle Vele di Scampia, coppia franco-napoletana riscatta la periferia

A diffondere le foto sui social – realizzate dal fotografo Massimo Mezzacapo – è stata la mamma della sposa, orgogliosa della decisione della figlia di dedicare alcuni scatti anche al luogo in cui ha trascorso gli anni dell’infanzia e della giovinezza. “Lei è mia figlia – commenta la donna – nata e cresciuta a Scampia; lui è francese. Vivono in Francia e porteranno con loro nel cuore queste immagini”.

I commenti

Una scelta coraggiosa, visto che le Vele di Scampia, negli ultimi vent’anni, sono state il simbolo del degrado di una parte di Napoli e la location di film e serie tv dedicate a faide di camorra e al traffico di droga. Scegliere la periferia partenopea per gli scatti del giorno più importante per la vita di una coppia equivale a sfidare pregiudizi e e a difendere orgogliosamente le proprie radici. E’ quanto pensano molti degli utenti che hanno commentato le immagini. “A Scampia vivono tante brave mamme che hanno fatto raggiungere meravigliosi traguardi seguendo i loro figli”, scrive Salvatore. “Le origini non si rinnegano perché fanno parte della nostra vita, che possiate essere felici”, l’augurio di Vicenza.