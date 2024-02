Oltre 170mila articoli tra maschere, costumi, stelle filanti e cuscini rossi, pronti per essere commercializzati in occasione del Carnevale e San Valentino. A scoprirli e sequestrarli le Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de’ Tirreni che hanno controllato alcuni esercizi commerciali della provincia di Salerno.

Carnevale e San Valentino sicuri in Campania: sequestrati oltre 170mila prodotti

In due negozi di Scafati e Cava de’ Tirreni, sono finiti sotto chiave 140.000 articoli. Mentre a Nocera Inferiore e a Pagani i baschi verdi hanno sequestrato oltre 38 mila, in quanto non riportanti adeguate indicazioni e avvertenze per l’uso, in lingua italiana, previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore.

La merce sequestrata comprende articoli di cancelleria, maschere di Carnevale, stelle filanti, costumi, gadget per San Valentino oltre a prodotti per la casa. I titolari dei punti vendita, di origine asiatica, sono stati così segnalati alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.