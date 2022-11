Tragedia in strada a Marsala nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 novembre. A perdere la vita un ragazzo di 14 anni mentre era a bordo del suo scooter.

Incidente mortale a Marsala, Giuseppe muore a 14 anni

La vittima risponde al nome di Giuseppe Barraco. Il giovane era in compagnia di un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del messo ed è uscito fuori strada. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 115 che che collega Marsala a Mazara del Vallo, nei pressi dell’ufficio postate della borgata di Strasatti.

L’impatto contro l’asfalto è stato così violento da causare la morte immediata del ragazzo. Sul posto è intervenuta la Polizia. Scene strazianti anche per il sopraggiungere sul posto dei familiari della giovane vittima.

L’altro giovane a bordo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale «Paolo Borsellino” di Marsala, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente indagano polizia e vigili urbani.