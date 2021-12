Marisa Laurito è una nota attrice cantante e conduttrice televisiva, di origini partenopee. Ha 70 anni ed è stata sposata con l’ex calciatore Franco Cordova. Successivamente, si è legata a Pietro Perdini: la loro relazione prosegue a gonfie vele dal 2002.

Scopriamo maggiori dettagli sulla vita professionale e privata di Marisa.

Marisa Laurito: chi è, età, marito, dove vive

Marisa Laurito è nata il 19 aprile del 1955, sotto il segno dell’Ariete, a Napoli. Vive a Roma, nella zona di Ponte Milvio. Ha 70 anni ed è stata sposata con l’ex calciatore Franco Cordova per un anno, dal 2001 al 2002, momento in cui la relazione è terminata. Poco dopo, la nota cantante e attrice si è legata all’imprenditore Pietro Perdini, con cui attualmente ancora forma una coppia, che dura da quasi 10 anni. Non hanno avuto figli, una scelta legata prettamente a motivi di lavoro come lei stessa ha dichiarato: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma”.

Marisa Laurito: malattia

Marisa Laurito ha raccontato di come abbia scoperto di non aver voluto figli con l’ipnosi regressiva. “Una volta – racconta l’attrice – mi è capitato, in uno dei momenti più drammatici della mia vita e non so come sia successo, che sono volata via dal mio corpo, Dall’alto vedevo seduto sulla sedia il mio corpo e ho capito che era solo un involucro. Ero felice come non lo sono stata mai. Dall’alto ho capito molte cose. Dopo quanto mi è accaduto ho iniziato a interessarmi alle regressioni, alle energie, al futuro dopo la morte. Ho fatto anche delle regressioni con una signora di Milano molto brava, Manuela Pompas, e con lei o ripercorso una vita, e mi ha messo in pace con dei nodi”.

Marisa Laurito: carriera, teatro

Sin da piccolina, Marisa ha mostrato una grande passione per la recitazione e pare che sia anche riuscita ad entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Ha preso parte a diversi spettacoli per il teatro, ma è apparsa anche in televisione nel 1978, recitando accanto a Terence Hill e Bud Spencer e ottenendo una grande popolarità. E’ molto amica di Renzo Arbore.

Nel 1989 ha partecipato al Festival di Sanremo con una canzone intitolata “Il babà è una cosa seria”, classificandosi dodicesima.

Marisa Laurito

Marisa è molto attiva anche sui social: sul suo profilo Instagram pubblica diversi scatti inerenti alla vita professionale e privata, che condivide con circa 12mila followers.