E’ una delle vicepresidenti del Senato della Repubblica. Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e già capogruppo nella scorsa legislatura, in questo nuovo Parlamento siederà nello scranno più alto del Senato come vicepresidente. “E’ un riconoscimento importante non solo per me ma anche per la nostra terra” ha detto intervistata dalla nostra redazione. “Porterò avanti questo ruolo con grande impegno e sempre mettendo al centro il bene comune e il bene dei cittadini”.

Alla Camera, invece, sempre per il Movimento 5 stelle il vicepresidente è Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente nel governo Conte.