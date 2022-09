“Credo che il Pd debba fare una seria riflessione e chiarirsi idee per capire quale percorso intraprendere. Nel nostro caso ha pagato la coerenza, il voler portare avanti un’agenda sociale e proporre soluzioni concrete per il caro-energia”. A parlare è Maria Domenica Castellone, senatrice M5s uscente riconfermata a questa tornata elettorale, nel corso del suo intervento a “Campania Oggi”, in onda su Teleclubitalia, canale 77.

Mariolina Castellone (M5s) a Teleclubitalia: “Pd si chiarisca le idee e scelga un percorso”

Interpellata a commentare le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che rivendica l’importanza di un’alleanza forte nel centrosinistra, Castellone risponde: “Avevamo proposto già al governo Draghi delle soluzioni chiare ma le altre forze di centrosinistra hanno scelto un percorso diverso. Giuseppe Conte lo ha detto anche stanotte: noi faremo delle battaglie in Parlamento per il lavoro, per un’agenda sociale chiara e una legge sul conflitto d’interesse. Se qualcuno vorrà appoggiare queste proposte, potrà farlo ma senza costruire alleanze strutturali”.

A proposito degli altri parlamentari M5s eletti, molti dei quali al primo mandato e campani, la senatrice pentastellata commenta: “Avere un gruppo di campani numeroso è molto importante perché ci permetterà di difendere meglio il territorio da un centrodestra che penalizza il Sud perché parla di autonomia differenziata, di abolizione del Reddito di Cittadinanza e di misure che non vanno a favore della nostra terra “.