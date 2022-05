Bruno Mario Lavezzi è un compositore, cantautore e produttore discografico italiano. Ospite a Oggi è un altro giorno, prenderà parte al ricordo di Mia Martini, scomparsa il 12 maggio 1995. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Mario Lavezzi: chi è, età

Mario Lavezzi nasce l’8 maggio 1948 a Milano, sotto il segno del Toro. Ha 74 anni e coltiva la passione per la musica fin da piccolo: inizia infatti a suonare la chitarra come autodidatta, per poi iscriversi alla Scuola Civica del capoluogo lombardo.

Mario Lavezzi: carriera, canzoni

Dopo il diploma, inizia la sua carriera come artista. Nel 1963, insieme ad alcuni amici con la stessa sua passione, fonda il gruppo Trappers, in cui entra a far parte anche Teo Teocoli.

In seguito, si fa strada nella band Camaleonti, sostituendo Riky Maiocchi, per poi abbandonare il gruppo nel 1968 a causa del servizio militare. Negli anni Settanta, dà vita a tre gruppi: i Flora Fauna, Cemento e Il Volo. Tuttavia, nonostante la presenza in diversi gruppi musicali, riesce ad affermarsi anche come solista.

Tra gli anni ottanta e inizio 2000, continua ad avere un grande successo, firmando il brano Stella Gemella di Eros Ramazzotti; scrivendo numerosi pezzi musicali per Lucio Dalla e Gianni Morandi; collaborando con artiste del calibro di Fiorella Mannoia, Loredana Berté, Carmen Consoli, Ornalla Vanoni, Alexia e molti altri. Inoltre, lavora anche con diversi cantanti usciti dal programma Amici di Maria De Filippi, come Alessandra Amoroso.

Partecipa nel 2008 anche al Festival di Sanremo insieme ad Alexia, proponendo il brano Biancaneve.

Mario Lavezzi: Mia Martini

Mario Lavezzi ha collaborato anche con Mia Martini: per questo motivo, il 12 maggio 2022, partecipa alla trasmissione Oggi è un altro giorno per ricordare la cantante, scomparsa nella stessa data del 1995.

Mario Lavezzi: vita privata, moglie

In merito alla sua vita privata, in pochi sanno che Mario ha avuto una relazione con Loredana Berté, iniziata professionalmente e poi proseguita anche da un punto di vista sentimentale.

Tuttavia, Mario Lavezzi si dice felicemente sposato con una donna di cui si sa pochissimo, nemmeno il nome. La coppia ha avuto un figlio, Giulio, produttore discografico come il padre, e vive a Milano, città natale di entrambi.

Mario Lavezzi: Instagram

Su Instagram, Mario ha un suo profilo personale seguito da quasi 6mila followers, con cui condivide scatti personali e professionali.