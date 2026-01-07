Marigliano, rapinata una 14enne mentre cammina per strada: arrestati un uomo e una donna

Non hanno avuto alcuno scrupolo e hanno rapinato una ragazzina di 14 anni mentre camminava da sola per strada. È accaduto a Marigliano, nella provincia di Napoli, dove un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria.

La rapina in pochi secondi

La giovane stava passeggiando tranquillamente quando la coppia le si è avvicinata improvvisamente. Con un gesto fulmineo, in pochi secondi, i due le hanno strappato lo smartphone dalle mani, dandosi subito alla fuga. La scena ha scosso la vittima, che ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Le urla della 14enne hanno attirato l’attenzione dei carabinieri della stazione di Marigliano, che si trovavano poco distante dal luogo della rapina. I militari dell’Arma si sono immediatamente messi sulle tracce dei responsabili, avviando le ricerche nella zona.

Arresti nei pressi della Circumvesuviana

I due malviventi sono stati rintracciati e fermati nei pressi della stazione della Circumvesuviana. Si tratta di Sebastiano Ruggiero, 41 anni, e Concetta Matteucci, 24 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Per loro è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere. Lo smartphone rubato è stato recuperato e riconsegnato alla giovane vittima