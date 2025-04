Un dramma ha scosso nel pomeriggio di ieri, 28 aprile, la comunità di Marigliano, dove una bambina di appena sette anni, Francesca D., detta Kekka, è deceduta in circostanze ancora da chiarire all’interno di un palazzo situato in Corso Umberto I, precisamente nel complesso residenziale “Condominio Residenza al Centro”.

Marigliano, la piccola Francesca trovata morta in casa: aveva 7 anni

Sul posto sono prontamente intervenute tre pattuglie dei carabinieri della stazione locale, coordinate dal comandante Raffaele Passaro. Intanto, una folla di cittadini si è radunata nei pressi dell’edificio, dando adito a numerose voci e ipotesi sulle cause dell’accaduto.

La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dai sanitari del 118, ma per lei non c’è stato nulla da fare. L’autorità giudiziaria della Procura di Nola ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Secondo le prime informazioni, sul corpo della bambina non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, il che fa propendere le indagini dei carabinieri verso la pista del malore improvviso.