Momenti di terrore nella notte a Marigliano, dove una giovane di 20 anni è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo strada. L’episodio, che sembra riconducibile a un tentativo di rapina finito male, è avvenuto intorno alle 2 nella zona di Pontecitra.

Marigliano, 20enne ferita a colpi di pistola in un tentativo di rapina

La ragazza, incensurata, era in compagnia di un’amica all’interno di una Fiat Panda quando un individuo a bordo di uno scooter, con il volto nascosto da un casco integrale, si è accostato all’auto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe cercato di bloccarle per rapinarle, ma la conducente ha reagito premendo sull’acceleratore. A quel punto il malvivente ha esploso due colpi contro l’abitacolo.

Un proiettile ha mandato in frantumi il finestrino, mentre l’altro ha colpito la ventenne alla gamba sinistra. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove i medici hanno disposto un intervento chirurgico per estrarre il proiettile rimasto conficcato nell’arto.

Le indagini

L’allarme non è scattato subito: le forze dell’ordine sono state allertate soltanto dopo l’arrivo della vittima in ospedale. La ragazza ha raccontato ai sanitari e poi agli agenti quanto accaduto, senza riuscire però a fornire particolari utili per l’identificazione dell’aggressore, che avrebbe agito da solo e si è dileguato subito dopo aver sparato.

Gli investigatori, intervenuti successivamente, hanno riscontrato sul veicolo i segni compatibili con la ricostruzione: tracce di sangue sul sedile passeggero e il finestrino infranto. Sono ora in corso verifiche per accertare se le telecamere di sorveglianza della zona possano aver ripreso l’assalto. L’ipotesi più probabile, al momento, resta quella di una rapina degenerata in violenza armata.