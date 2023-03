Appare provata dal lutto Maria De Filippi. La conduttrice sta attraversando la perdita del marito, Maurizio Costanzo. Sul suo viso sono chiari i segni del dolore. La foto è stata scattata dai paparazzi di “Chi”, che hanno immortalato la donna in compagnia del fratello nel quartiere Prati di Roma.

Maria De Filippi devastata dal dolore. L’amico: “Mi preoccupa”

Il legame tra Maria e Maurizio era fortissimo. La stessa Maria, pochi anni fa, nel corso di un’intervista, ammise che non sapeva se e come avrebbe superato la perdita del marito. Oggi sta provando a rialzare la testa. Passa molto tempo con la sua famiglia e i suoi amici, come è giusto che sia. Trascorre però la giornata anche all’aria aperta, cercando di recuperare un equilibrio fisico e mentale. E’ tornata a lavorare, a condurre Amici che torna con il Serale a breve e Uomini e Donne perché, lei stessa ha dichiarato: “Mi hanno insegnato così”.

I paparazzi l’hanno immortalata al circolo tennis di Roma, quartiere Prati. Il viso appare provato. Con Maria il fratello minore Giuseppe, al quale la De Filippi è legatissima. Giorgio Assumma, caro amico di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, pochi giorni fa ha dichiarato agli organi di stampa di essere allarmato per le condizioni della conduttrice. “Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.