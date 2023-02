È stato amore a primo ascolto. In migliaia hanno sperato che la versione integrale della canzone venisse lanciata. E, come per magia, ogni desiderio è diventato realtà: Origami all’alba, titolo del singolo cantato da Clara Soccini (Crazy J) nella terza stagione di Mare Fuori, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming a partire dal 24 febbraio.

Mare Fuori, il successo è anche musicale: a breve il lancio di “Origami all’alba”

Ad annunciare la notizia che tutti aspettavano è stato Matteo Paolillo (Edoardo Conte nella serie) attraverso un video sui social. “In tantissimi ci avete scritto per Origami all’alba, il nuovo singolo per Mare Fuori 3, scritto in collaborazione con Clara. Siccome ce l’avete chiesta così tanto, non poteva più aspettare e abbiamo fatto di tutto per anticipare l’uscita al 24 febbraio”, ha detto l’attore salernitano. “Uscirà in doppia versione: la versione della serie e la versione cantata da me, come ogni anno, e come abbiamo fatto per Sangue Nero, c’è anche Lollo”, ha aggiunto Paolillo, facendo ascoltare un’anteprima del brano.

Nella fiction di successo, sono Cardiotrap (interpretato da Domenico Cuomo) e o’ Chiattillo (Nicolas Maupas) a comporre testo e musica della canzone. Senza troppo spoilerare a chi non ha ancora guardato la terza stagione, Origami all’alba viene riadattata ed interpretata da Giulia, nota come Crazy J, la trapper milanese che entra all’IPM dopo essere stata artefice di un incidente stradale.

Il singolo ha conquistato migliaia di fan che, dopo averla ascoltata nella serie tv, hanno chiesto ai diretti interessati di renderlo disponibile almeno su Spotify. A questo, poi, si aggiunge il fatto che è tra i brani più utilizzati dagli adolescenti come musica di sottofondo per i loro video pubblicati su TikTok. Un altro elemento che conferma il successo di “Mare Fuori” inarrestabile.