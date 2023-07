Mare Fuori, Artem si sposa: l’attore di Afragola ha fatto proposta di matrimonio

Artem Tkchuck, “Pino” nella serie “Mare Fuori”, si sposa. L’attore di Afragola avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata.

Anche se non si conoscono i dettagli ufficiali, la foto pubblicata da Gioia D’Ambrosio sul suo profilo Instagram appare eloquente. Nello scatto, infatti, la giovane Tiktoker si mostra con il fidanzato e inquadra la mano con un anello di fidanzamento e la scritta “I said yes” (ho detto sì) lasciando intendere di aver accettato la proposta di matrimonio da parte dell’attore di Mare Fuori.

Non si sa da quanto tempo i due siano ufficialmente una coppia, ma Artem già da tempo in alcuni suoi video sui social e insieme appaiono innamorati e complici. Intervistato da Vanity Fair, l’attore aveva parlato così dell’amore, svelando di aver incontrato la sua dolce metà prima di iniziare la sua carriera:

“Con l’amore cambiano le giornate, cambiano le prospettive. L’amore andrebbe vissuto tutti i giorni, quando ne scopri il sapore inizi a goderti i dettagli di ogni cosa. Quando stai lontano da questa persona, è come se ti mancasse l’aria. Io l’ho incontrata prima di partire con la carriera, è Dio che me l’ha mandata. Sono molto felice e questo è anche merito dell’amore e di questa donna che mi sta vicino. E oltre l’amore, per me anche la religione è importante”.