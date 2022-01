Marco Rossetti è un attore italiano, tra i protagonisti della serie tv Doc – Nelle tue mani, attualmente in onda con la seconda stagione su Rai1, nei panni di Damiano Cesconi.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Marco.

Marco Rossetti: chi è, età, carriera, Doc

Marco Rossetti è nato a Roma l’8 settembre 1985, sotto il segno della Vergine. Ha 36 anni e ha studiato al Centro Sperimentale di cinematografia. Prima di ottenere il diploma, ha maturato diverse esperienze in campo teatrale.

Nel 2005, debutta in tv con un piccolo ruolo nel corso della quinta stagione di Distretto di Polizia. Il 2010 è stato l’anno della svolta dal punto di vista professionale: debutta al cinema con Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio ed entra a far parte del cast della fiction R.I.S. Roma – Delitti imperfetti nel ruolo del tenente Bartolomeo Dossena.

Ha preso parte a diverse produzioni destinate alla tv, tra cui Le mani dentro la città, Squadra mobile e Buongiorno, mamma! e Il cacciatore. Nel 2021, ha interpretato il calciatore Daniele De Rossi nella serie Speravo de morì prima.

Attualmente, è una delle new entry nel cast di Doc – Nelle tue mani, fiction di enorme successo in onda su Rai1 con la seconda stagione. Marco interpreta il medico Damiano Cesconi, che si scontra con alcuni colleghi, in particolare con la dottoressa Giulia, interpretata da Matilde Gioli.

Marco Rossetti: vita privata, fidanzata

Marco Rossetti è una persona molto riservata in merito alla sua vita privata. E’ noto che sia impegnato sentimentalmente: risulta infatti che sia fidanzato con l’attrice Beatrice Arnera.

Marco Rossetti: Instagram

Marco ha un proprio profilo Instagram, seguito da circa 38mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.