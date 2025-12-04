Marcianise, tenta truffa ad anziana con tecnica della “targa clonata”: arrestato 40enne di Napoli

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Marcianise, diretti dal dottor Francesco Giaquinto, hanno sventato una truffa ai danni di un’anziana residente in via Di Giacomo, nel pieno centro cittadino. Un intervento tempestivo delle forze dell’ordine che ha permesso di bloccare un uomo di circa 40 anni originario di Napoli, già pronto a impossessarsi di denaro e preziosi.

La telefonata truffaldina: “La sua targa è stata clonata”

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, il malvivente ha contattato telefonicamente la vittima raccontandole una falsa storia: la sua targa sarebbe stata clonata e montata su un’auto coinvolta in una rapina durante la quale una guardia giurata sarebbe rimasta ferita. Con questa scusa, l’uomo ha cercato di convincere la donna a “difendersi legalmente” versando immediatamente una somma di denaro. Poco dopo si è presentato alla sua abitazione, chiedendo contanti e gioielli per “risolvere la situazione”.

L’anziana chiama la Polizia: truffatore fermato in flagranza

La vittima, insospettita da alcuni dettagli della conversazione, ha avuto la prontezza di contattare il 113. Nel giro di pochi minuti gli agenti del Commissariato sono arrivati sul posto, sorprendendo l’uomo mentre si apprestava a prendere soldi e oro già radunati dalla signora. Il truffatore è stato immediatamente bloccato e arrestato, impedendogli di portare a termine il raggiro.

Anziana spintonata: trasportata in ospedale

Prima dell’intervento della Polizia, il 40enne avrebbe anche spintonato l’anziana, provocandole una caduta. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Il malvivente, residente nell’area napoletana, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.