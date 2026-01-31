Marcianise, rifiuti abbandonati nella zona ASI: sequestrate tre aree dai carabinieri

Nuovo intervento contro l’abbandono illecito di rifiuti nella zona industriale di Marcianise. Nella mattinata di oggi, sabato 31 gennaio, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi, individuando tre distinte aree utilizzate per sversamenti abusivi.

Scoperti rifiuti speciali per circa 300 metri cubi

Gli accertamenti hanno riguardato le vie Flak, Agnelli e Ford, dove i militari hanno riscontrato la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Complessivamente, il materiale rinvenuto è stato stimato in circa 300 metri cubi. Tra i rifiuti abbandonati figurano scarti edili, plastiche e guaine, rifiuti solidi urbani, contenitori con vernici esauste e parti di elettrodomestici.

Sequestro delle aree e indagini in corso

Le tre zone interessate sono state immediatamente delimitate e poste sotto sequestro penale contro ignoti, per impedire ulteriori conferimenti abusivi e consentire i successivi accertamenti investigativi. La custodia giudiziale delle aree è stata affidata al presidente pro tempore del Consorzio ASI di Caserta.