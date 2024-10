I militari della Stazione di Marcianise hanno arrestato un 38enne per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dal mese di settembre pretendeva dai 20 ai 40 euro dai genitori. I soldi venivano utilizzati per acquistare sostanze stupefacenti.

Pretese di denaro e intimidazioni per due genitori di Marcianise

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri reati, minacciava ripetutamente i propri genitori tanto da cacciarli di casa quando si sono rifiutati di consegnargli le cifre richieste.

Nel pomeriggio di ieri i familiari, dopo l’ennesima tentata estorsione, hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. Al loro arrivo, i militari hanno trovato i genitori in strada mentre il figlio era intento a smontare dalla caldaia le parti in rame da rivendere per ricavare proprio quel denaro che aveva chiesto e non ottenuto. Adesso, l’uomo si trova presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Prestiti da parenti e amici per non essere cacciati di casa

Dai racconti dei genitori emerge un quadro di violenze che è peggiorato nell’ultimo mese tanto da costringerli a chiedere, ad amici e parenti, dei prestiti.

L’uomo era tornato a vivere a casa dei familiari dopo vicissitudini complicate. Infatti, ieri mattina, era stato denunciato per un altro analogo episodio non specificato dai militari dell’Arma.