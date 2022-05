E’ morto nel sonno, senza rendersi conto di quanto stesse accadendo. Giulio Raucci, 53 anni, è stato stroncato da un improvviso arresto cardiaco mentre era adagiato sul letto. A fare la drammatica scoperta sono stati i parenti.

Marcianise, Giulio muore nel sonno a 53 anni

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, la tragedia si è consumata in una mansarda di via Antonio Pacinotti, traversa di via Nicola Gaglione a Marcianise. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, dopo che un parente l’ha trovato sdraiato esanime sul letto. Giulio non rispondeva alle sollecitazioni e non dava segni di vita.

A quel punto sono stati chiamati gli uomini del 118. I sanitari, però, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo. I funerali di Giulio saranno celebrati questo pomeriggio. Dall’abitazione di via Pacinotti le esequie proseguiranno per la chiesa di Santa Maria dei Pagani dove sarà officiato il rito esequiale. Raucci lascia la madre e due sorelle.