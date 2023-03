E’ morto stroncato da un malore mentre stava rientrando a casa in bici. La vittima è Giovanni Simoniello, 63 anni, di Marcianise. La tragedia si è consumata di notte, in via Fratelli Kennedy.

Marcianise, si sente male mentre rientra a casa e muore

Secondo quanto ricostruito, Giovanni era in sella alla sua bici, lungo la strada che percorreva ogni giorni, quando si sarebbe sentito male. Si è accasciato a terra, richiamando l’attenzione di alcuni passanti. Dopo circa mezz’ora arrivano i sanitari del 118, che però, nonostante i tentativi di rianimazione, potranno soltanto constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti i carabinieri di Marcianise, che hanno accertato le cause naturali del decesso.

La salma è stata liberata dalla magistratura questa mattina, come spiega Edizionecaserta. I funerali saranno celebrati domani alle 15,30 nella chiesa di San Giovanni Paolo II nel rione San Giuliano, a pochi metri da dove questa notte si è consumata la tragedia. Sotto accusa sono finiti i soccorsi, che sarebbero intervenuti dopo troppo tempo. “L’uomo è morto – scrive sui social un testimone – ma non è accettabile in un paese civile dotato di sanità pubblica attendere i soccorsi per un ora circa. L’uomo si poteva salvare con un intervento di pronto soccorso immediato? Questo non si può sapere ma 40-50 lunghi minuti in attesa di pronto soccorso, in un centro cittadino con un ospedale ad un chilometro di distanza è davvero inaccettabile”.