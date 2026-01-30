Sorpreso a trasportare rifiuti senza alcuna autorizzazione. I Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno sequestrato un autocarro colmo di rifiuti ben visibili sul cassone, contenuti in sacconi neri e di vari colori, che in pieno giorno tranquillamente si dirigeva dall’abitato di Marcianise a quello di Santa Maria Capua Vetere.

Marcianise, fermato con un camioncino carico di mezza tonnellata di rifiuti: scatta il sequestro

Dopo averlo notato, i militari hanno provveduto a far sostare il mezzo ed hanno accertato che l’autocarro non era iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali per cui non poteva compiere tale trasporto di rifiuti. L’esame dei sacconi trasportati ha evidenziato che quelli più in superficie contenevano rifiuti non pericolosi costituiti da tessili. Gli altri sacchi, riposti al disotto di quelli contenenti i tessili, sono risultati contenere rifiuti costituiti da: RAEE non pericolosi (registratori, dvd, phon, ferro da stiro, telecomandi tv); rifiuti plastici (piante sintetiche, bacinelle rotte); cavi elettrici, etc..

Il mezzo è risultato intestato ad un’impresa esercitante attività prevalente di lavori edili. I rifiuti trasportati sono stati quantificati in circa 450 chilogrammi. I militari, avendo ravvisato a carico del conducente il mezzo il reato di gestione illecita di rifiuti non pericolosi, integrata mediante il loro caricamento e trasporto degli stessi con autocarro non iscritto all’albo gestori, hanno proceduto al sequestro dell’autocarro e dei rifiuti sopra descritti, deferendo il predetto conducente in stato di libertà. Inoltre hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida come sanzione accessoria prevista dal vigente testo unico ambientale come novellato al riguardo di recente.