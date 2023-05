Una maratona sotto le lenzuola durata 24 ore gli può costare la vita. E’ la storia di un 50enne giunto all’ospedale di Grossetto in stato di choc settico.

Vacanza da brividi: 24 ore no stop con la moglie finiscono in tragedia. E’ in fin di vita

L’uomo – come racconta MaremmaOggi – aveva deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza a Castel del Piano, in Toscana, insieme alla moglie. Tra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, la coppia avrebbe assunto sostanze stupefacenti per poi dedicarsi una lunga sessione di sesso.

Uno stress notevole per l’organismo del 50enne, che ha accusato un forte malore ed è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in gravissime condizioni. Il paziente si è presentato ai medici in shock settico, una condizione che aveva provocato una necrosi parziale del pene e dello scroto.

Non potrà più avere rapporti

Attualmente il turista è in rianimazione, sottoposto a una serie di drenaggi. Dopo una settimana di cure, le sue condizioni sono leggermente migliorate. Tuttavia la necrosi sviluppata non gli consentirà più di avere erezioni e di conseguenza rapporti sessuali. Una vacanza sopra le righe, la sua, finita nel peggiore dei modi.