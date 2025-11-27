Ennesima voragine da maltempo che si apre nelle strade dell’area nord di Napoli. Questa volta a Marano, dove ieri sera, in via Po, un tratto del manto stradale è collassato sotto l’effetto delle piogge incessanti di questi giorni.

Marano, voragine in via Po: è l’ennesimo danno da maltempo in questi giorni

La buca si è formata proprio a ridosso dello stop. Tanti i disagi alla circolazione stradale e molti gli automobilisti costretti ad aggirare la voragine o a seguire percorsi alternativi. Per fortuna non si registrano feriti o veicoli danneggiati.

L’ennesimo cedimento dell’asfalto nei giorni di allerta meteo è stato segnalato all’amministrazione commissariale, a cui toccherà mettere in sicurezza tante arterie stradali ridotte in città a un colabrodo dopo il meteo di questi giorni. Ma è tutta la provincia di Napoli a soffrire le conseguenze del maltempo, tra buche e alberi abbattuti dal vento.