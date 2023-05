È stato trovato senza vita un uomo di 50 anni all’interno della palestra da lui gestita da alcuni suoi clienti. È successo stamattina, in via Castel Belvedere, a Marano, provincia di Napoli.

Marano, uomo trovato morto in una palestra

A darne notizia è Il Mattino. A trovare il cadavere dell’uomo sono stati i frequentatori della sala da ginnastica. L’uomo, titolare della struttura, era riverso sul pavimento e con tracce ematiche accanto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia e il medico legale di turno. I militari hanno appurato che l’uomo, molto conosciuto in zona, era stato vittima di un malore e in conseguenza di ciò era caduto sul pavimento. L’impatto avrebbe così provocato la fuoriuscita di sangue. Al momento non è stato disposto l’esame autoptico.