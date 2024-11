Marano, tragedia sfiorata al Carlo Levi: cede soffitto in classe

MARANO. Sono vive per miracolo le studentesse del Carlo Levi che stamane erano regolarmente in classe quando improvvisamente ha ceduto parte del solaio. Veri e propri attimi di terrore si sono vissuti in un’aula dell’istituto maranese dove è venuta giù parte del soffitto al secondo piano.

Crollo all’istituto Carlo Levi di Marano

I fatti intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 27 novembre, durante la sesta ora di lezione. Gli studenti, nel corso della lezione, hanno sentito degli strani rumori provenire proprio dal soffitto e così le due ragazze all’ultimo banco si sono allontanate. Proprio grazie a quel gesto sono salve. Subito dopo, infatti, è avvenuto il crollo. A venire giù mattoni del soffitto che se avessero colpito i ragazzi avrebbero provocato seri danni.

La dirigente scolastica Rispo ha sospeso le lezioni in attesa di verifiche di vigili del fuoco e i tecnici competenti per valutare gli interventi da effettuare e cosa abbia provocato il cedimento. Per gli studenti intanto tanta paura. Paura che ora serpeggia anche nei genitori delle altre classi sulla sicurezza dell’intero edificio.