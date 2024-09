Domenica mattina, 6 ottobre 2024, arriva presso la scuola di danza “New Stella Nascente ASD di Marano di Napoli”, il coreografo, ballerino e regista nonché professore di “Amici di Maria De Filippi”, Emanuel Lo.

Sarà una mattinata completamente dedicata allo studio dell’Hip-Hop con un grande professionista internazionale, dove le ragazze e i ragazzi potranno apprendere e perfezionare movimenti e stile.

Prima la carriera straordinaria da ballerino in Rai e Mediaset, fino alle grandi tournée internazionali con artisti come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin e tantissimi altri, Emanuel Lo prosegue la sua carriere come coreografo per importanti trasmissioni televisive e regista di molti videoclip. Dal 2022 è docente del fortunatissimo programma Amici di Maria De Filippi.

Domenica 6 ottobre 2024, terrà uno stage per tutti i giovani che vorranno partecipare, presso la New Stella Nascente diretta da Nancy Della Corte, in Via San Rocco 267, Marano di Napoli.

COMUNICATO STAMPA