marano, sgominate due reti di vendita di sigarette di contrabbando: due arresti

Due arresti per contrabbando di sigarette a Marano. I militari del Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano in Campania e della Compagnia dei Carabinieri di Marano di Napoli hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due soggetti coinvolti in un’attività criminale organizzata.

Sventato contrabbando di T.L.E. a Napoli Nord: due arresti

Le indagini hanno portato alla luce due separate reti di vendita di sigarette fuorilegge, marcate con loghi falsificati di noti brand. Tre individui, collegati da legami familiari, dirigevano queste operazioni illecite. Durante le operazioni investigative, è stato arrestato in flagranza di reato uno degli indagati.

Sequestri importanti nell’operazione anticontrabbando

Gli investigatori hanno sequestrato oltre 122 kg di tabacchi, cinque telefoni cellulari e € 4.500 in contanti. Si tratta di un duro colpo al mercato illegale di tabacchi nella regione. Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto di indagini volte a combattere la delinquenza economica finanziaria, in particolare il diffuso fenomeno del contrabbando di T.L.E. a Napoli Nord.