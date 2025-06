È scattata questa mattina a Marano un’importante operazione della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord. I militari hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti della storica caffetteria “Moulin Rouge”, situata nel cuore del comune a nord di Napoli. Ad anticiparlo è Il Mattino.

Marano: sequestrato il “Moulin Rouge” per riciclaggio, frode e bancarotta fraudolenta

L’attività, già nota alle cronache locali e in passato oggetto di provvedimenti interdittivi da parte della Prefettura di Napoli – poi annullati da sentenze amministrative – è oggi coinvolta in un’indagine che ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e frode fiscale per cui risultano cinque soggetti indagati. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera i due milioni di euro.

La “Moulin Rouge”, una delle caffetterie più conosciute nella zona nord del capoluogo partenopeo, era già stata oggetto di sanzioni durante l’emergenza pandemica. Come spiega Il Mattino, secondo precedenti ricostruzioni investigative, la titolarità dell’esercizio commerciale sarebbe riconducibile a una figura legata al clan Nuvoletta, storico sodalizio camorristico attivo nell’area.