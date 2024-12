Marano, rapina distributore Als insieme a un complice: ai domiciliari 28enne di Villaricca

Arresti domiciliari per Antonio Esposito, 28enne di Villaricca. È accusato di aver commesso una rapina ai danni del distributore Als Power in via del Mare a Marano mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora per un altro reato (truffa agli anziani).

Marano, rapina al distributore Als insieme a un complice: ai domiciliari 28enne di Villaricca

Finito in carcere, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su istanza dell’avvocato Luigi Poziello, gli ha concesso la misura degli arresti domiciliari. Secondo una ricostruzione dell’accaduto, il 28enne villaricchese, insieme a un complice non ancora identificato, avrebbe sottratto 1100 euro a seguito di una rapina al distributore di carburante.

Pistola in pugno ha minacciato i dipendenti poi ha colpito al volto con un pugno uno di essi ed è scappato via. I fatti sono avvenuti il 9 ottobre scorso. Il rapinatore fu riconosciuto da uno delle vittime in quanto in passato aveva lavorato proprio presso il distributore dí carburante in questione per uno o due mesi.