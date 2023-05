Rapina durante la notte a Marano. Un gruppo di malviventi è entrato in azione bloccando la strada per assaltare una macchina con a bordo un 21enne e altri familiari. Tra i protagonisti del colpo anche una ragazza.

Marano, rapina con la tecnica dell’ostacolo: vittima un ragazzo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano, un 21enne era in compagnia di alcuni familiari e stava percorrendo via Nicolosi (prolungamento di via Vallesana) a bordo della sua auto. Davanti a lui, in circostanze poco chiare, un’utilitaria avrebbe improvvisamente frenato. Dal veicolo sarebbe scesa una ragazza che avrebbe simulato di liberare la carreggiata da un ingombro.

A quel punto il 21enne non ha potuto fare altro che fermarsi nell’attesa. E proprio in quel frangente due sconosciuti con caschi integrali, a piedi, avrebbero accerchiato l’auto e puntato una pistola contro il ragazzo. Si sono fatti consegnare cellulari e soldi da parte di tutti coloro che erano presenti sul veciolo.

Indagini in corso

Dopo aver messo a segno il colpo e raccolto un bottino dal valore di migliaia di euro, i balordi sono fuggiti. Per fortuna non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

I carabinieri di Marano sono alla ricerca di complici, in particolare degli occupanti la prima utilitaria e della ragazza che ha bloccato la strada per mettere in atto la messinscena.

Un raid con modalità simili si è consumato a febbraio scorso a Ponticelli, quando una macchina fu costretta a fermarsi davanti a dei cassonetti piazzati in mezzo alla carreggiata.