Una persona senza vita in un’abitazione di Marano. E’ il drammatico ritrovamento fatto in via Unione Sovietica nella giornata di lunedì, 7 agosto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale Compagnia.

Dramma della solitudine a Marano, donna trovata morta in casa

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini. La donna, che viveva da sola in casa, era stata avvistata l’ultima volta nel pomeriggio di domenica. Dopo i tentativi andati di vuoto di mettersi in contatto con lei nella mattinata di lunedì, è scattato l’allarme.

I carabinieri sono intervenuti assieme al personale del 118. I militari dell’Arma anno fatto irruzione in casa, ma la donna – una 90enne del posto – era ormai deceduta e il suo cuore aveva smesso di battere. Il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali.