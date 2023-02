Scattano le denunce dopo l’aggressione fisica perpetrata da due donne ai danni di Mimmo, un giovane della provincia di Napoli, ripreso in un filmato diventato virale su Tik Tok. “Ho sporto denuncia – ha spiegato la vittima sui suoi canali social – ho avuto 5 giorni di prognosi e adesso ho paura di nuove violenze”.

Picchiato da due donne: scattano le denunce

La vicenda è diventata di dominio pubblico anche grazie al filmato rilanciato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli. “Il ragazzo, di cui apprezziamo molto il fatto per non aver reagito alle violenze, ha subito diversi traumi e si è rivolto a noi perché ha paura, anche per suo figlio. L’episodio non va assolutamente preso sottogamba soltanto perché questa volta la vittima è un uomo aggredito da delle donne – ha spiegato Borrelli insieme al co-portavoce cittadino di Europa Verde, Neilde Milano -. La vittima ha sporto denuncia e speriamo proprio che venga fatta giustizia anche perché le donne che hanno commesso tali violenze non meritano alcuna attenuante. La giustizia deve esserci sempre e comunque. È inquietante come lo schema della violenza di genere si riproponga in questo video a parti invertite”.

Secondo quanto racconta Borrelli, la vittima non avrebbe reagito alla duplice aggressione per “paura e per tutelare il figlio minore che dorme nella stanza adiacente”. Il deputato aggiunge poi che “c’è bisogno di una normativa incisiva e più severa contro la violenza di genere come fattispecie di reato così come un freno a questo amplificatore del degrado che sono i social”.

La versione di Mimmo C.

La vittima dell’aggressione è Mimmo, un padre di famiglia in rottura con la moglie. Secondo quanto rivelato da un conoscente al presentatore Enzo Bambolina, alla basse del pestaggio da parte delle due donne ci sarebbero state due relazioni extraconiugali che Mimmo avrebbe intrattenuto con due donne, tra l’altro presenti nel filmato. L’ex coniuge gli avrebbe così teso una trappola in casa.

Il ragazzo, però, nega questa ricostruzione e in alcuni filmati apparsi su Tik Tok spiega che le due donne in questione non siano state né la sua fidanzata, né un’amante. Ha dichiarato di avere avuto con loro solo una conoscenza e una frequentazione, in periodi diversi, durate qualche mese. Nessuna storia in contemporanea, nessun inganno. Difficile capire dove stia la verità. Ma ora che sono scattate le denunce un fatto è certo: l’aggressione diventerà oggetto di una controversia giudiziaria.