Marano, picchia la compagna e le spegne mozziconi di sigaretta sul viso: arrestato 25enne

Aggredita donna di 32 anni a Marano. A perpetrare la brutale aggressione sarebbe stato il compagno 25enne di origini ghanesi. L’uomo, che risulterebbe tra l’altro essere irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai militari della Compagnia di Marano. Secondo le prime indagini il movente dell’aggressione sarebbe stata la gelosia.

Marano, aggredisce brutalmente la compagna di 32 anni: arrestato ghanese

Come riportato dal Mattino, l’aggressione sarebbe partita da un messaggio ricevuto dalla donna. Il 25enne ha colpito ripetutamente la sua compagna sferrandole pugni, calci e spegnendole mozziconi di sigarette sul viso. La violenza sarebbe avvenuta all’interno della loro abitazione. La donna è riuscita a fuggire in strada e a chiedere aiuto. È stata poi soccorsa dai carabinieri che sono intervenuti e hanno bloccato il giovane.