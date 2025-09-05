Serata di paura ieri sera, giovedì 4 settembre, in via Arbusto a Marano, dove una lite familiare è degenerata in un violento parapiglia che ha coinvolto più persone e richiesto l’intervento dei carabinieri della locale compagnia.

Marano. Paura in via Arbusto: padre ubriaco aggredisce il figlio, scoppia rissa tra vicini

Secondo quanto riporta Il Mattino, a innescare la vicenda sarebbe stata l’aggressione di un padre, in stato di ebbrezza, nei confronti del figlio. Una vicina di casa, preoccupata per le sorti del minore, sarebbe intervenuta per sedare la violenza. Nel trambusto, tuttavia, anche la figlia della donna sarebbe rimasta colpita, fatto che avrebbe spinto il marito a intervenire con decisione.

L’uomo, armato di un cric, avrebbe tentato di introdursi nell’abitazione del vicino per affrontarlo. Ne è nata una colluttazione, durante la quale la moglie dell’aggressore è caduta dalle scale, riportando conseguenze ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono arrivati i miliari dell’arma, che dopo aver riportato la calma hanno denunciato due persone coinvolte. I vicini, ascoltati dagli investigatori, hanno dichiarato di essere intervenuti soltanto per proteggere i bambini presenti.