Aveva fretta di nascere. Così Fulvio, un bambino di Marano, è venuto al mondo in ambulanza tra defibrillatori e strumenti medici, assistito dall’equipe della postazione “Marano 02 Bourelly”.

Marano, parto straordinario in ambulanza: equipaggio aiuta donna a dare alla luce Fulvio

L’episodio, raccontato dalla pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, descrive l’intervento tempestivo, ma anche la tensione l’emozione dei soccorritori. Tutto ha avuto inizio ieri mattina, a Marano, città a Nord di Napoli.

“Era una normale giornata di lavoro,” si legge nel post, “quando la C.O. ci ha allertati per una donna gravida con dolore addominale”. Crescenzo Serino, autista soccorritore, e la sua collega si sono immediatamente recati sul posto, guidati dai parenti della donna, trovandola in condizioni critiche, ma con la determinazione di una madre pronta ad abbracciare il suo neonato.

Trasferita sulla barella, la paziente ha iniziato a spingere, e in pochi istanti, con grande professionalità, i soccorritori hanno assistito alla nascita del piccolo Fulvio, offrendo costantemente supporto alla giovane mamma.

“La gioia e le lacrime sono indescrivibili”, ha raccontato uno dei soccorritori, “tenere tra le braccia una nuova vita è un’esperienza indelebile”. Mentre attendevano l’arrivo dell’Automedica di Qualiano per il taglio del cordone ombelicale, il team si è assicurato del benessere del neonato e della madre.

L’arrivo in ospedale

All’ospedale di Pozzuoli, l’arrivo della nuova vita è stato accolto con emozione da parte del personale e dei presenti. “Non vediamo sempre storie così belle nel 118” ha concluso il soccorritore, “ma questa volta, abbiamo chiuso la scheda intervento con la consapevolezza che un piccolo ometto ha portato luce e gioia nella sua famiglia, facendo spazio tra i due fratellini”.