Lo spaccio di droga a quanto pare era una tradizione di famiglia. Padre e figlio sono stati sorpresi a vendere sostanze stupefacenti in strada e sono stati arrestati. A finire in manette Valentino Esposito e suo figlio, 16anni appena.

Marano, padre e figlio sorpresi a spacciare in strada: in manette

I due familiari erano in strada, in via Paolo Borsellino, dediti apparentemente a fare una passeggiata. Il loro atteggiamento però era sospetto e i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo sul territorio, hanno deciso di intervenire di intervenire.

Esposito e suo figlio vengono così controllati e poi perquisiti: i due sono stati trovati in possesso di 34 dosi di marijuana e 13 stecchette di hashish, oltre a 50 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Entrambi sono così stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio: Esposito è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, mentre per il figlio 16enne si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.