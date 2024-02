Si terranno domani alle 17 i funerali di Andrea Mellone, il ragazzo di appena 17 anni morto in un incidente stradale avvenuto in via dei Ciliegi a Napoli la sera del 1 febbraio.

Marano, incidente mortale in scooter: domani i funerali del 17enne

Le esequie si terranno presso la Parrocchia di SS Maria Immacolata in via Giordano Bruno alle 17. Prevista la partecipazione di molte persone che si recheranno in chiesa per l’ultimo saluto. Andrea lascia il papà Gennaro, la mamma e la sorella.

La città di Marano è tutt’ora scossa per la prematura scomparsa di Andrea. Lo scorso 1 febbraio il giovane viaggiava in sella al suo scooter Sh 125 lungo la strada che collega via Toscanella a via S.Maria a Cubito a Chiaiano quando, per ragioni da accertare, poco prima delle 23, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Le indagini

I soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili e Andrea è giunto senza vita all’ospedale Cardarelli di Napoli. A fare luce sull’accaduto sono gli uomini della Polizia Municipale del capoluogo. Non si esclude l’acquisizione di immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica della tragedia.