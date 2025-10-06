Marano in lutto, Giuseppe muore in ospedale dopo malore: era stato salvato dal sindaco di Qualiano

Si è spento nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano, all’età di 56 anni, Giuseppe Santopaolo, figura molto conosciuta e stimata a Marano e nei comuni limitrofi. La sua famiglia è titolare del celebre Bar Santopaolo, conosciuto da generazioni come il “Bar di Crescenzo”, punto di riferimento in via San Rocco.

Marano in lutto, Giuseppe muore in ospedale dopo malore durante jogging: era stato salvato dal sindaco di Qualiano

Giuseppe era stato colpito da un malore improvviso nei giorni scorsi, mentre faceva jogging a Qualiano. Una corsa come tante si era trasformata in tragedia: l’uomo aveva improvvisamente perso i sensi ed era andato in arresto cardiaco. Provvidenziale era stato l’intervento del sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che, trovandosi nei paraggi, aveva immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto erano intervenuti carabinieri e operatori del 118 che, con un massaggio cardiaco e sette scariche di defibrillatore, erano riusciti a far ripartire il cuore di Giuseppe.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano, le sue condizioni erano sembrate stabilizzarsi, facendo sperare in una ripresa. Tuttavia, nelle ultime ore il quadro clinico è precipitato, fino al tragico epilogo di ieri. Numerosissimi i messaggi di cordoglio e gli attestati di affetto apparsi sui social, dove amici, clienti e conoscenti hanno voluto ricordare Giuseppe come un uomo solare, gentile e sempre disponibile