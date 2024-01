Furto con spaccata nella notte al centro di scommesse sportive di corso Europa a Marano. I malviventi avrebbero portato via contanti per 2mila euro.

Secondo quanto spiega Il Mattino, i ladri sono entrati in azione con un’auto, usata come ariete per sfondare la saracinesca dell’attività commerciale. Una volta all’interno dei locali, avrebbero poi svuotato i soldi presenti nelle casse prima di dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

Il titolare ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Il bottino, ancora da quantificare con certezza, ammonta a più di 2mila euro. Toccherà ai militari dell’Arma ora acquisire le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei colpevoli.