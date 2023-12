C’è voluta tutta l’abilità degli uomini della Guardia di Finanza per capire subito che qualcosa non andava in quel furgone. L’Iveco Daily con a bordo un uomo di Marano di 66 anni presentava qualche anomalia. Il lato posteriore aveva dei profili che non corrispondevano al modello originale.

Marano, furgone con vano “segreto” nascondeva 2900 panetti di fumo

Intervenuti anche i Vigili del fuoco, le Fiamme gialle hanno scoperto un vano segreto. Costruito su due binari permetteva di occultare merce compromettente. Una volta aperto hanno rinvenuto una vera e propria montagna di hashish.

Duemila e novecento panetti da cento grammi di fumo per un totale di duecento novanta chili, pronti ad inondare il mercato napoletano in questi giorni di festa. La vendita avrebbe fatto ricavare alle organizzazioni criminali ben due milioni di euro. Il maranese, che aveva già precedenti per droga, ora è finito a Poggioreale.