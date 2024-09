Ci sarebbe un responsabile dietro la morte di Corrado Finale, il giovane di 20 anni deceduto nella mattinata di ieri, domenica 15 settembre, a seguito di un incidente stradale a Marano.

Marano, Corrado travolto e ucciso da un’auto: ipotesi lite prima dell’incidente

Ad impattare lo scooter del 20enne maranese, un auto guidata da un ragazzo della stessa età di Corrado. Il giovane, era alla guida di una utilitaria quando ha travolto il mezzo a due ruote con a bordo la vittima e un amico di 18 anni finito in ospedale con prognosi di 30 giorni. Dopo l’impatto, l’auto è fuggita via senza prestare soccorso.

Il 20enne si è poi recato nel pomeriggio in caserma, accompagnato da un avvocato, dove è stato trattenuto per diverse ore in attesa di ulteriori accertamenti. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha avviato un’inchiesta.

Si indaga

Al momento, gli investigatori stanno cercando di capire se i giovani si conoscessero tra loro e se ci fossero stati elementi di screzio in precedenza. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che possano esserci state tensioni tra gruppi di giovani del posto, al punto poi da spingere uno di essi a investire Corrado con l’auto per ritorsione o vendetta.