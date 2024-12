Marano, Comune pubblica bando per assegnare 14 beni confiscati

L’Amministrazione Morra continua a muoversi sul fronte dei Beni Confiscati. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato 2 bandi per assegnare 14 Beni Confiscati alla criminalità organizzata.

“Continua il lavoro di questa Amministrazione per l’assegnazione dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata. Per me è un onore essere la prima Amministrazione comunale di Marano a mettere a bando Beni Confiscati alla criminalità organizzata. Da oggi parte il “modello Marano” che spero diventerà un esempio per tutta la Regione Campania. Nei giorni scorsi – dichiara il sindaco Morra sui propri canali social – abbiamo pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per l’affidamento di alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata. Ringrazio il nuovo responsabile dell’Ufficio Patrimonio Giovanni Silvestri ed il consigliere delegato Davide Di Luccio – oltre che tutti gli Uffici coinvolti – per il lavoro che stanno svolgendo per il bene della Comunità”.

Soddisfazione anche da parte del consigliere delegato ai Beni Confiscati ed alla Legalità Davide Di Luccio: “Stiamo portando avanti – commenta – una grossa mole di lavoro ed interlocuzione che ripagherà l’Amministrazione e tutta la comunità maranese sul fronte dei beni confiscati, abbiamo aperto una stabile interlocuzione con la Prefettura e l’Agenzia Nazionale, lunedì abbiamo acquisito altri beni che a breve verranno messi a bando. Stiamo lavorando per costruire un modello virtuoso grazie al Sindaco per la fiducia accordata, e a tutti coloro che ci hanno messo e che profondono il loro impegno”.