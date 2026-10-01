A Marano mancherà l’acqua, ma non è del tutto una cattiva notizia. Per quattro giorni (6, 8, 13 e 15 ottobre, dalle 7:00 alle 23:00), ci sarà carenza idrica in alcune zone. La Commissione Straordinaria ha reso noto di aver ottenuto dalla Regione Campania poco meno di 4 milioni di euro per la messa in sicurezza degli impianti idrici comunali, spesso mal funzionanti.

Marano, carenza idrica: 4 milioni di euro per la manutenzione degli impianti

In particolare, l’intervento consisterà nella sostituzione dei vecchi apparati pompa-motore dell’impianto Pendine con i nuovi apparati idraulici. Queste le zone in cui potrebbe mancare l’acqua: Via San Marco, Via Panoramica, Via Pendine Casalanno e Via Marano – Quarto. Per tamponare l’eventuale carenza, il Comune predisporrà un’autobotte per chi ha un serbatoio di accumulo e il servizio taniche per chi invece ne è sprovvisto.

La rete idrica maranese ha sofferto a più riprese di gravi crisi e interruzioni, specialmente nelle zone di San Marco, San Rocco e Città Giardino. A causa dell’usura e di impianti obsoleti, guasti e prelievi non autorizzati. I fondi arrivati da Palazzo Santa Lucia, anche come ribadito nella nota stampa della triade commissariale, dovrebbero servire a “dare soluzione definitiva alle cause di malfunzionamento”.

Il finanziamento ottenuto da Palazzo Santa Lucia copre un piano d’intervento strutturale di lungo termine. Infatti, i lavori sono stati programmati e progettati nei piani triennali delle opere pubbliche antecedenti allo scioglimento del 4 settembre 2025.