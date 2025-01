Autocompattatore dei rifiuti fuori controllo travolge quattro auto in sosta. Succede a Marano, nella zona industriale, dove un incidente ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Marano, camion dei rifiuti sfugge al controllo: travolge 4 auto e si schianta sugli alberi

Secondo quanto ricostruito, il mezzo – senza conducente alla guida – è sfuggito al controllo nell’area PIP, travolgendo quattro automobili parcheggiate e abbattendo diversi alberi lungo la strada. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma i danni materiali sono ingenti.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, valutando possibili guasti meccanici o errori umani. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti e la messa in sicurezza dell’area. In un filmato diffuso in rete si vede un uomo – probabilmente un dipendente della NU – che prova a inseguire invano il mezzo mentre si allontana.