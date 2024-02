Lancia un appello il padre di Andrea Mellone, il ragazzo di 17 anni di Marano morto in un in incidente a Chiaiano su viale dei Ciliegi lo scorso 1 febbraio. Gennaro, cantante e impiegato bancario, chiede a chiunque abbia visto o sentito qualcosa quella sera di parlare e di fornire dettagli in merito alla dinamica del sinistro che ha tolto la vita a suo figlio.

Marano, 17enne morto in incidente. Il papà: “Basta omertà. Chi ha visto, parli”

L’uomo affida il suo appello a Facebook. Sul suo account ha pubblicato un post che ha raccolto nel giro di poche ore più di trecento condivisioni. Andrea morì in sella al suo Sh 125, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica. Le circostanze dell’incidente, però, non sono state ancora chiarite, sebbene la prima ipotesi è che si sia trattato di un sinistro autonomo.

“Vogliamo Giustizia per Andrea – tuona Gennaro Mellone – Chi ha visto qualcosa dell’incidente il giorno 1 febbraio alle 22.45 su Viale dei Cliegi a Chiaiano, deve parlare Chi sa qualcosa deve avere il coraggio di testimoniare! Le indagini vanno avanti, ma vi prego, basta omertà! Ve lo chiedo con il cuore in mano. Ve lo chiede la famiglia, gli amici e tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

Poi conclude: “Ve lo chiede soprattutto mio figlio Andrea con i suoi 17 anni e con i suoi sogni “spezzati” ancora in volo! Non è giusto! Non doveva andare così ! Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo la Verità, chiediamo solo Giustizia. Vi prego, restiamo uniti, restiamo umani. Andrea era figlio mio….ma da quel giorno maledetto è anche figlio vostro”.