Si è tolto la vita nella notte tra il 20 e il 21 settembre Manuel Achille Valicella. La pista del suicidio è quella confermata anche dagli amici che hanno annunciato la notizia sui social. Non si conoscono le cause che l’hanno spinto al gesto estremo, ma è certo che il tatuatore diventato celebre nell’edizione 2016 del programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi non attraversava un buon periodo dopo la morte della mamma.

Manuel Achille Valicella morto suicida, le ipotesi sulle cause

Nel 2019 Manuel aveva perso la mamma, a cui era legatissimo. Un lutto che non aveva mai elaborato del tutto e di cui scontava ancora le conseguenze. La donna soffriva di Parkinson e per due volte aveva affrontato un tumore e un ricovero in una struttura specializzata. La sua vita era stata interamente dedicata alla famiglia: aveva messo al mondo tanti figli sostenendoli con pochi soldi. La perdita della mamma avrebbe gettato Manuel in uno sconforto profondo dal quale non si sarebbe ripreso, al punto da spingerlo al suicidio.

Ma anche prima della perdita del genitore, il 35enne non aveva mai nascosto, neanche al pubblico, i suoi momenti di angoscia. Anche dopo la grande popolarità arrivata con il dating show di Canale 5 e la sovraesposizione mediatica una volta confessò a telecamere spente: “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”.

L’allontanamento dal mondo dello spettacolo

Maria De Filippi decise di assegnargli il trono dopo la delusione che aveva ricevuto per Ludovica Valli, l’influencer e l’ex tronista di cui si era invaghito. Il corteggiamento non diede i frutti sperati e la Valli gli preferì Fabio Ferrara. “Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla – disse -. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo”.

Dopo l’esperienza come tronista nell’edizione del 2017, Manuel decise poi di lasciare il mondo dello spettacolo e di dedicarsi a tempo pieno al suo lavoro di tatuatore e alla mamma, che nel frattempo lottava contro problemi di salute. Non amava i riflettori. Il suo sogno era innamorarsi e costruire una famiglia. “Ho quasi trent’anni – raccontò – e sarebbe il caso di trovare una donna con cui condividere la vita. Mi piacerebbe poi diventare padre”.

Il dolore di Ludovica Valli e l’ultimo post su Instagram

A esprimere cordoglio e dispiacere per la sua scomparsa proprio Ludovica Valli, la ragazza di cui lui si invaghì a Uomini Donne. La giovane ha pubblicato alcune foto che le ritraggono sorridenti, abbracciati, intenti a condividere delle esterne o momenti di confronto in uno studio che ha fatto da contorno alla loro conoscenza: “Sono sconvolta, sono senza parole… – ha scritto Ludovica -. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio”.

Nonostante si fosse allontanato dal mondo della tv, Manuel aveva un forte seguito sui social. Circa 460mila i suoi follower. Non era molto attivo ma salta all’occhio l’ultimo post pubblicato sui social appena 7 giorni fa. La foto è un suo primo piano e in quegli occhi oggi in tanti ci vedono un dolore malcelato. La frase allude a un malessere interiore, a qualcosa di irrisolto che non riusciva a tirar fuori: “Si può dire tanto senza dire niente”.